Leerlingen middelbare scholen Deventer naar huis gestuurd na dreigement schietpartij

Leerlingen van vier middelbare scholen in Deventer zijn dinsdagochtend direct naar huis gestuurd na een ernstige dreiging gericht op VMBO De Marke. Een screenshot van een bericht waarin gedreigd wordt met een dodelijke schietpartij ging rond in appgroepen. Volgens De Stentor zou dit bericht maandag al zijn verstuurd via e-mail naar de school.

De scholen die gesloten zijn, betreffen VMBO De Marke Noord, VMBO De Marke Zuid, Het Corberic en de Arkelstein.

In het dreigbericht stond dat er mogelijk een schietpartij zou plaatsvinden op de locaties Marke Noord en Zuid, waar respectievelijk boven- en onderbouwleerlingen les krijgen. "Ik zal iedereen doden zonder genade", zo luidde de dreigende boodschap. De autoriteiten namen de situatie zeer serieus.

Afgelopen jaar besloot een middelbare school in Zwolle de deuren te sluiten na het ontvangen van een online dreigement:

0:39 School in Zwolle ontruimd na online dreiging

Eerste lesuren geschrapt

Directeur Mark Brijan van het Etty Hillesum Lyceum, waar VMBO De Marke onder valt, liet via Facebook weten dat de politie en gemeente in de nacht onderzoek hebben gedaan naar de situatie. "Leerlingen en collega’s hebben gisteren een dreigmail ontvangen", schreef Brijan. Hoewel er volgens hem geen reden is om aan te nemen dat het dreigement serieus is, werden uit voorzorg de eerste drie lesuren op De Marke, Het Corberic en de Arkelstein geschrapt.

Stichting Carmelcollege, waar de scholen onder vallen, staat in contact met de politie. Een woordvoerster van Carmelcollege zegt dat er later dinsdagochtend contact is met de driehoek (burgemeester, politie en OM) over vervolgstappen. Wanneer de scholen weer opengaan, is niet duidelijk.