Vader van Jos Leijdekkers vrijgesproken van witwassen horloges

De rechtbank in Rotterdam heeft de vader van Jos Leijdekkers woensdag vrijgesproken van het witwassen van twee horloges. De uurwerken werden aangetroffen bij een doorzoeking van zijn huis in Rotterdam in januari 2023, net als contant geld en een jammer (signaalverstoorder). Het Openbaar Ministerie had twee weken terug zeven maanden cel geëist tegen hem.

Het betrof luxe horloges van Audemars Piguet en Patek Philippe. Voor het witwassen van het eerste horloge had justitie vrijspraak gevraagd wegens gebrek aan bewijs. Het andere horloge had volgens het OM een waarde van 110.000 euro en zou een met drugsgeld gekocht cadeau zijn van de voortvluchtige Jos aan zijn vader. Jos Leijdekkers zou de horloges hebben gekocht bij een diamantair uit Antwerpen.

Politie en justitie krijgen Bolle Jos nog altijd niet te pakken, zoals te zien in de video bovenaan dit artikel.

Vrijspraak door twijfel

Joseph Leijdekkers (71) heeft dit ontkend. Hij heeft verklaard dat de Audemars Piguet van zijn vrouw is, en dat hij die geruild heeft tegen twee Rolexen, bij een horlogehandelaar in Dubai. De Patek Philippe zou hij bij diezelfde handelaar hebben geruild tegen een Rolex en twee diamanten. Volgens de rechtbank is de herkomst van de horloges niet vast komen te staan. "En bij twijfel volgt nu eenmaal vrijspraak", zei de voorzitter.

De moeder en zus van Bolle Jos staan later terecht voor witwassen. Hun zaak is uitgesteld. Onbekend is wanneer zij voor de rechter verschijnen.

Opsporingslijst

Jos Leijdekkers (34) verblijft in Sierra Leone. Hij is in Nederland veroordeeld tot 24 jaar cel voor drugstransporten en een moordopdracht. Ook in België is hij veroordeeld tot tientallen jaren gevangenisstraf in drugszaken. Dinsdag kwam daar nog eens acht jaar cel bij. Leijdekkers staat sinds mei 2022 op de Nationale Opsporingslijst. Voor de gouden tip die leidt tot zijn aanhouding is een beloning uitgeloofd van 200.000 euro. Ook staat hij op de lijst van meestgezochte criminelen van Europol.

Zondag werd bekend dat de oudere broer van Bolle Jos in Turkije is aangehouden. Hij wordt in Nederland verdacht van het witwassen van crimineel geld. Er is gevraagd om zijn uitlevering. Het is niet bekend wanneer die zal plaatsvinden.