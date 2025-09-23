Terug

Bolle Jos krijgt 8 jaar cel voor cocaïnesmokkel in Antwerpen

Crime

Vandaag, 13:16

De Nederlandse drugscrimineel Jos Leijdekkers, beter bekend als Bolle Jos, moest de Nederlandse staat al 96 miljoen euro betalen en heeft al een veroordeling met 24 jaar celstraf boven zijn hoofd hangen. Daar is in België nog eens acht jaar bijgekomen, heeft de rechter dinsdag besloten.

Bolle Jos zou volgens de rechter de opdrachtgever zijn van de invoer van cocaïne in de haven van Antwerpen. Vijftien anderen werden ook hiervoor veroordeeld. De Belgische politie wist in 2020 een uithaal van cocaïne te onderscheppen. Vijf jonge Nederlanders werden opgepakt die verstopt zaten in een zogenoemde 'Trojaanse container' om zo makkelijk in de haven de coke te vinden.

Nederland wil 'Bolle Jos' snel laten uitleveren door Sierra Leone, vertelt Van Weel aan Hart van Nederland. Die beelden zie je in de video hieronder:

7000 kilo cocaïne

Bolle Jos is al jaren voortvluchtig en houdt zich schuil in het buitenland. Hij dook eerder dit jaar op in een video in Sierra Leone. Toenmalig minister David van Weel van Justitie en Veiligheid probeerde al contact te krijgen met zijn collega in dat land over de uitlevering van Bolle Jos, maar kreeg geen gehoor. Of de drugscrimineel ooit zijn straffen gaat uitzitten en zijn vermogen betaald aan de overheid, is nog maar de vraag.

Leijdekkers is in juni vorig jaar veroordeeld tot 24 jaar cel wegens zes drugstransporten van in totaal bijna 7000 kilo cocaïne en het opdracht geven tot moord.

