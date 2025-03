Sierra Leone ontslaat hoofd immigratiedienst na video met 'Bolle Jos'

De regering van Sierra Leone heeft het hoofd van de immigratiedienst vervangen, meldt de lokale nieuwssite Sierraloaded. De vorige topman, Alusine Kanneh, kwam in opspraak nadat hij was herkend in een video met de voortvluchtige Nederlandse crimineel Jos Leijdekkers, ook wel bekend als Bolle Jos.

Sierraloaded publiceerde een foto van een officiële verklaring over de benoeming van een nieuwe Chief Immigration Officer, wat erop wijst dat Kanneh zijn functie heeft verloren. Een reden voor zijn vertrek wordt niet genoemd. Kanneh ontkent volgens de nieuwssite betrokken te zijn bij de criminele activiteiten van Leijdekkers.

Nederland wil 'Bolle Jos' snel laten uitleveren door Sierra Leone, vertelt justitieminister Van Weel in bovenstaande video.

Jaren celstraf

Nederland heeft contact met Sierra Leone over de aanwezigheid van Leijdekkers. Minister van Justitie David van Weel sprak eerder deze week met zijn ambtgenoot uit het West-Afrikaanse land over een uitleveringsverzoek. Leijdekkers is in Nederland veroordeeld tot 24 jaar cel voor onder meer cocaïnetransporten en het opdracht geven tot een liquidatie.

ANP