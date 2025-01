Dit weten we nu over Bolle Jos, opgespoord in Sierra Leone

Jos Leijdekkers (33), beter bekend als 'Bolle Jos', is een van de meest gezochte criminelen van Nederland. Politie en justitie hebben bevestigd dat hij zich in Sierra Leone bevindt. Maar wie is deze man, en waarom wil iedereen hem achter de tralies?

Jos Leijdekkers is geen kleine speler in de onderwereld. Volgens de politie en het Openbaar Ministerie (OM) heeft hij een sleutelrol gespeeld in de internationale drugshandel. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor zes grote cocaïnetransporten, waarbij in totaal 7000 kilo cocaïne naar Europa werd gesmokkeld. Deze ladingen kwamen onder meer binnen via de haven van Rotterdam, een van de belangrijkste hubs voor drugs in Europa.

De opbrengsten van deze drugstransporten zouden in de tientallen miljoenen euro's lopen. Onderschepte berichten via de versleutelde chatapp Sky ECC geven een inkijkje in hoe Leijdekkers opereerde. Hij hield niet alleen toezicht op de transporten, maar was ook betrokken bij het witwassen van de winsten. Hierbij zou hij honderden kilo’s goud en miljoenen euro's hebben gebruikt om zijn illegale activiteiten te verhullen.

Leijdekkers werkte nauw samen met grote internationale kartels, waaronder Zuid-Amerikaanse leveranciers. Hierdoor wist hij een prominente rol te spelen in de wereldwijde cocaïnehandel. Dit maakte hem een van de meest gezochte criminelen in zowel Nederland als Europa.

Geweld en verdwijning

De strafbare feiten van Leijdekkers gaan verder dan drugshandel en witwassen. Hij wordt ook in verband gebracht met extreem geweld. Eén van de meest spraakmakende zaken waarin hij genoemd wordt, is de verdwijning van Naima Jillal.

Jillal verdween op 20 oktober 2019, nadat ze in Amsterdam in een auto stapte. Lange tijd ontbrak elk spoor van haar, totdat op een in beslag genomen telefoon in het Marengo-onderzoek foto's werden gevonden. De beelden wijzen erop dat Jillal mogelijk is gemarteld en niet meer in leven is. Uit onderschepte Sky ECC-berichten blijkt dat Leijdekkers hierbij een leidende rol zou hebben gespeeld.

Bij verstek veroordeeld

Hoewel Jos Leijdekkers al jaren voortvluchtig is, is hij niet ontkomen aan de rechter, te zien in bovenstaande video. In juni 2024 veroordeelde de rechtbank in Rotterdam hem bij verstek tot 24 jaar gevangenisstraf. Deze straf werd opgelegd vanwege zijn betrokkenheid bij de eerder genoemde drugstransporten, het witwassen van miljoenen euro's en het geven van de opdracht tot een liquidatie.

Maar dat was niet het enige. In België werd hij in september 2024 nogmaals veroordeeld tot 10 jaar cel voor mishandeling en drugshandel.

Opsporing en beloning

Sinds mei 2022 staat Jos Leijdekkers op de Nationale Opsporingslijst en de EU Most Wanted List. Dit betekent dat niet alleen Nederland, maar ook andere Europese landen actief naar hem op zoek zijn. Politie en justitie hebben een beloning van 200.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot zijn arrestatie. Dit is de hoogste beloning die ooit in Nederland is uitgekeerd voor een crimineel.

De beloning en de plaatsing op de opsporingslijsten hebben inmiddels tientallen tips opgeleverd. Zo kwamen er na een uitzending van Opsporing Verzocht in mei 2022 meerdere meldingen binnen over zijn mogelijke verblijfplaats. Hieruit bleek dat hij vermoedelijk zijn uiterlijk heeft veranderd. Op basis van deze informatie is een compositietekening gemaakt.

Ondanks al deze inspanningen bleef Leijdekkers lange tijd onvindbaar. Tot nu. Na maandenlang onderzoek hebben de politie en het OM bevestigd dat hij zich in Sierra Leone bevindt. Hoe hij daar terecht is gekomen en of hij hulp heeft gekregen bij zijn vlucht, is niet bekendgemaakt.

De aanhouding van Leijdekkers heeft de hoogste prioriteit voor de Nederlandse politie en justitie. De Eenheid Landelijke Opsporing en Interventie (LO) coördineert het onderzoek, samen met andere nationale en internationale partners. Het OM voert de regie over de zaak.