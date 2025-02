Klopjacht geopend in Sierra Leone op Bolle Jos, leeft onder schuilnaam

De politie in Sierra Leone is een klopjacht gestart op de voortvluchtige crimineel Jos Leijdekkers, beter bekend als 'Bolle Jos'. Volgens William Fayia Sellu, inspecteur-generaal van de nationale politie, zou Leijdekkers zich in het land voordoen als Omar Sheriff.

"We zijn een klopjacht gestart om hem te arresteren en hebben verschillende locaties bezocht, maar we hebben hem nog niet kunnen vinden", zei Sellu tijdens een persconferentie. Hij riep de bevolking op om de politie te helpen bij het onderzoek.

Uitlevering

Vorige maand werd duidelijk dat Bolle Jos vermoedelijk in Sierra Leone verblijft, nadat hij op beeld was vastgelegd met de dochter van de president van dat land. Het OM en de politie waren al een half jaar op de hoogte van zijn verblijfplaats. Vrijdag verklaarde minister David van Weel (Justitie en Veiligheid) dat "binnen afzienbare tijd" om zijn uitlevering zal worden gevraagd.

De 33-jarige Brabander is veroordeeld tot 24 jaar cel voor meerdere drugstransporten en het uitzetten van een moordopdracht. Het OM heeft een beloning van 200.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP