OM laat niets los over samenwerking met Sierra Leone in zaak 'Bolle Jos'

Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) wil niets loslaten over een eventuele samenwerking met de autoriteiten in Sierra Leone in de zaak rond Jos Leijdekkers, beter bekend als Bolle Jos. De politie van het Afrikaanse land zei zondag open te staan voor zo'n samenwerking. De 33-jarige Brabander is een van Nederlands meest gezochte criminelen.

Ook over wat verder wordt gedaan om hem op te sporen gaat het OM nu niets vertellen, aldus een woordvoerder tegenover persbureau ANP. Vrijdag kwam naar buiten dat justitie er al een halfjaar van op de hoogte was dat Leijdekkers in het Afrikaanse land verblijft. Ook verschenen er beelden waarop hij te zien is.

Straffen

Het OM zei eerder dat het "de grootste prioriteit" heeft om Leijdekkers in Nederland te krijgen, zodat hij zijn straf kan uitzitten. Vorig jaar juni is hij veroordeeld tot 24 jaar cel voor drugstransporten, het witwassen van miljoenen euro's en het opdracht geven tot moord. In september kwam daar in België ook nog eens een stevige straf van 10 jaar cel bovenop voor mishandeling en drugshandel.

Er is een beloning van 200.000 euro uitgeloofd voor de gever van de tip die leidt tot de aanhouding van Leijdekkers. De Brabanders staat dan ook op de Nationale Opsporingslijst en de EU Most Wanted list.