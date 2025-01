Sierra Leone wil samenwerken in zaak 'Bolle Jos'

Bolle Jos, een van Nederlands meest gezochte criminelen, dacht veilig verscholen te zitten in Sierra Leone, maar de politie van dat land heeft laten weten dat ze bereid zijn om samen te werken met de Nederlandse overheid, Interpol en andere internationale politiediensten in de zaak van de voortvluchtige Jos Leijdekkers. Dat laat het ministerie van Informatie weten in een verklaring.

Vrijdag doken beelden op waarop de 33-jarige Brabander te zien zou zijn, terwijl hij een kerkdienst bijwoonde in het West-Afrikaanse land. Sierra Leone zegt op de hoogte te zijn van berichtgeving over Jos Leijdekkers, zoals Bolle Jos echt heet, en onderzoekt of hij bescherming geniet van hooggeplaatste personen.

President

De beelden van de kerkdienst waarop Leijdekkers te zien zou zijn, zijn gemaakt op 1 januari. Hij zou tijdens de dienst twee rijen achter de president van het land zitten. Het ministerie zegt dat de president verschillende bijeenkomsten bijwoonde tijdens de feestdagen en dat hij niet op de hoogte was van wie Leijdekkers is.

Het Nederlandse Openbaar Ministerie zei vrijdag al ruim een halfjaar op de hoogte te zijn dat Leijdekkers in Sierra Leone verbleef. De Brabander, met de bijnaam Bolle Jos, staat op de Nationale Opsporingslijst en de EU Most Wanted List. Vorig jaar juni is hij veroordeeld tot 24 jaar cel voor zes drugstransporten van in totaal bijna 7000 kilo cocaïne en het geven van een moordopdracht.

ANP