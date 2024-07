'Bolle Jos' krijgt 24 jaar cel voor cokehandel en moordopdracht

De rechtbank in Rotterdam heeft dinsdag de 32-jarige Jos Leijdekkers, beter bekend als 'Bolle Jos', veroordeeld tot 24 jaar gevangenisstraf, voor internationale handel in cocaïne en het geven van opdracht voor een liquidatie.

In totaal ging het om de import van bijna 7000 kilo cocaïne. Leijdekkers wordt al enkele jaren internationaal gezocht, het proces is buiten zijn aanwezigheid gevoerd. Hij heeft zich ook niet laten vertegenwoordigen door een advocaat. Het Openbaar Ministerie had ook 24 jaar cel geëist.

De moordopdracht werd om onduidelijke redenen niet uitgevoerd. Het beoogde slachtoffer stierf in 2022 een natuurlijke dood.

ANP