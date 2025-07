'Bolle Jos' moet crimineel vermogen van 96 miljoen terugbetalen aan staat

Jos Leijdekker, alias Bolle Jos, moet van de Rechtbank in Rotterdam ruim 96 miljoen euro betalen aan de staat. Leijdekkers is veroordeeld voor het spelen van een grote rol in de internationale cocaïnehandel. Het Openbaar Ministerie eiste begin juni ruim 221 miljoen, maar de rechtbank komt tot een stuk lager bedrag.

Vorig jaar veroordeelde de rechtbank hem nog tot 24 jaar cel wegens zes drugstransporten van in totaal bijna 7000 kilo cocaïne. Nu moet hij 96 miljoen aan de staat betalen door middel van een ontnemingsprocedure. Er lopen steeds meer strafeisen tegen de voorvluchtige Leijdekker. Ook in België zijn in diverse drugszaken lange gevangenisstraffen aan hem opgelegd. Hiermee is hij een van Nederlands meest gezochte criminelen.

Nederland wil Bolle Jos snel laten uitleveren:

1:18 Nederland wil 'Bolle Jos' snel laten uitleveren door Sierra Leone

Gevlucht naar Sierra Leone

Volgens het OM verblijft de drugscrimineel in het West-Afrikaanse Sierra Leone. Het OM eiste begin juni een ontneming van ruim 221 miljoen euro. Dit zou Bolle Jos verdiend hebben met drugscriminaliteit. De rechtbank beoordeelt de verdiensten van Nederlandse meeste gezochte crimineel iets anders en komt dus uit op een bedrag van 96 miljoen euro.

Het OM eiste een ontneming van 221 miljoen omdat Bolle Jos volgens hen dure horloges, handtassen en auto's met crimineel, contant geld zou hebben gekocht. Dit kon de rechtbank niet vaststellen en dus zijn deze aankopen buiten beschouwing gelaten. Dat Leijdekker met zijn criminele geld 150 kilo goud heeft gekocht, was wel vast te stellen. Op basis van die aankoop is de ontneming van 96 miljoen vastgesteld.

