Van Weel wil overleg over Bolle Jos, maar krijgt geen contact met Sierra Leone

Minister David van Weel (Justitie en Veiligheid, VVD) slaagt er niet in contact te krijgen met zijn ambtsgenoot in Sierra Leone. Van Weel wil overleggen over de veroordeelde drugscrimineel Bolle Jos die in het West-Afrikaanse land zou verblijven. "Hoe langer het duurt, hoe pessimistischer ik word", zei hij na de ministerraad.

Nederland wil 'Bolle Jos' snel laten uitleveren door Sierra Leone, vertelt justitieminister Van Weel in bovenstaande video.

Zijn collega uit Sierra Leone zou enkele weken geleden Nederland bezoeken, maar heeft dat afgezegd. "Sindsdien probeer ik een telefonische afspraak met hem te krijgen, maar het is niet eenvoudig. Maar ik blijf proberen", zegt Van Weel. Het lukte steeds niet om "agenda-technische redenen".

In de hoogste kringen verkeren

Begin dit jaar werd bekend dat Jos Leijdekkers ofwel Bolle Jos zich ophoudt in Sierra Leone. Hij zou daar in de hoogste kringen verkeren, meldden toen AD en Follow the Money. Leijdekkers is in juni vorig jaar veroordeeld tot 24 jaar cel wegens zes drugstransporten van in totaal bijna 7000 kilo cocaïne en het opdracht geven tot moord.

"Ik wil hem gewoon spreken, maakt me niet uit hoe. Er moet nu wel een dialoog op gang komen over hoe we dit een stap verder kunnen brengen," zegt Van Weel. Hij trekt in deze zaak ook op met de Belgen. Daar is Leijdekkers veroordeeld tot tien jaar cel wegens drugshandel en mishandeling. Eind januari verklaarden de autoriteiten in Sierra Leone nog bereid te zijn om met de Nederlandse overheid, Interpol en andere internationale politiediensten in de zaak samen te werken. Nederland vroeg kort daarop officieel om uitlevering van Leijdekkers. Toen meldde de politie van Sierra Leone nog "een klopjacht" te zijn begonnen om hem te arresteren.

ANP