'Journalisten Sierra Leone doodsbang voor beruchte crimineel Bolle Jos'

Journalisten in Sierra Leone die schrijven over de Nederlandse drugscrimineel Jos Leijdekkers, beter bekend als Bolle Jos, lopen groot gevaar. Dat schrijft Follow the Money (FTM). Niet Leijdekkers zelf, maar juist verslaggevers zouden het risico lopen te worden opgepakt. Volgens FTM is zijn invloed zo ver doorgedrongen dat "de belangen van Leijdekkers de belangen van de Sierra Leoonse staat zijn geworden".

In het West-Afrikaanse land weet vrijwel iedereen wie Leijdekkers is, wat hij doet en wie hem beschermt. Toch zouden media opvallend stil blijven over Bolle Jos, die lokaal ook Jagaban wordt genoemd. Zelfs kritische kranten schrijven nauwelijks over hem, behalve als berichten uit buitenlandse media worden overgenomen.

John van den Heuvel vertelde in De Oranjezomer afgelopen zomer over zijn serie 'Bolle Jos'. Hij zei dat zijn bijnaam misschien wel "gezellig" klinkt, maar "Bolle Jos is toch wel van een heel ander genre":

Dat zwijgen komt voort uit angst, zeggen journalisten tegen het AD en FTM. Die zorgen worden gedeeld door Free Press Unlimited. "Journalisten maken zich zorgen over hun veiligheid als zij publiceren over de aanwezigheid van Jos Leijdekkers en zijn banden met de president van Sierra Leone en zijn familieleden", meldt de organisatie.