Justitieminister Van Oosten naar West-Afrika om uitlevering Bolle Jos af te dwingen

Justitieminister Foort van Oosten (VVD) is van plan om binnenkort af te reizen naar West-Afrika. Daar wil hij druk uitoefenen op Sierra Leone en omliggende landen over de uitlevering van Jos Leijdekkers, de beruchte drugscrimineel die bekendstaat als Bolle Jos. Nederland vraagt al geruime tijd om zijn uitlevering, maar heeft tot nu toe niets teruggehoord.

"Deze man hoort achter de tralies", vindt de demissionaire bewindsman. Daarom is hij van plan om "ook voor dit punt heel specifiek aandacht te vragen" als hij een bezoek brengt aan de regio. Ook de bredere aanpak van (drugs)criminaliteit komt op de agenda te staan. Wanneer de reis precies plaatsvindt, is nog niet duidelijk.

John van den Heuvel vertelde in De Oranjezomer afgelopen juli over zijn serie 'Bolle Jos'. Hij zei dat zijn bijnaam misschien wel "gezellig" klinkt, maar "Bolle Jos is toch wel van een heel ander genre":

4:21 John van den Heuvel: ‘Ik sluit niet uit dat Bolle Jos een groot probleem wordt voor Sierra Leone’

Geruchten over bescherming door president

Leijdekkers zou zich nog altijd in Sierra Leone bevinden. Dat blijkt volgens Van Oosten uit de meest recente informatie die het ministerie heeft. Vorige maand meldde de oppositieleider van het land dat Leijdekkers een kind heeft gekregen met de dochter van de Sierra Leoonse president Julius Maada Bio. De crimineel zou beschermd worden door de president en zijn familie.