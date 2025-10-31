Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Justitieminister Van Oosten naar West-Afrika om uitlevering Bolle Jos af te dwingen

Justitieminister Van Oosten naar West-Afrika om uitlevering Bolle Jos af te dwingen

Crime

Vandaag, 15:14 - Update: 3 uur geleden

Link gekopieerd

Justitieminister Foort van Oosten (VVD) is van plan om binnenkort af te reizen naar West-Afrika. Daar wil hij druk uitoefenen op Sierra Leone en omliggende landen over de uitlevering van Jos Leijdekkers, de beruchte drugscrimineel die bekendstaat als Bolle Jos. Nederland vraagt al geruime tijd om zijn uitlevering, maar heeft tot nu toe niets teruggehoord.

"Deze man hoort achter de tralies", vindt de demissionaire bewindsman. Daarom is hij van plan om "ook voor dit punt heel specifiek aandacht te vragen" als hij een bezoek brengt aan de regio. Ook de bredere aanpak van (drugs)criminaliteit komt op de agenda te staan. Wanneer de reis precies plaatsvindt, is nog niet duidelijk.

John van den Heuvel vertelde in De Oranjezomer afgelopen juli over zijn serie 'Bolle Jos'. Hij zei dat zijn bijnaam misschien wel "gezellig" klinkt, maar "Bolle Jos is toch wel van een heel ander genre":

John van den Heuvel: ‘Ik sluit niet uit dat Bolle Jos een groot probleem wordt voor Sierra Leone’
4:21

John van den Heuvel: ‘Ik sluit niet uit dat Bolle Jos een groot probleem wordt voor Sierra Leone’

Geruchten over bescherming door president

Leijdekkers zou zich nog altijd in Sierra Leone bevinden. Dat blijkt volgens Van Oosten uit de meest recente informatie die het ministerie heeft. Vorige maand meldde de oppositieleider van het land dat Leijdekkers een kind heeft gekregen met de dochter van de Sierra Leoonse president Julius Maada Bio. De crimineel zou beschermd worden door de president en zijn familie.

Door ANP

Lees ook

Bolle Jos krijgt 8 jaar cel voor cocaïnesmokkel in Antwerpen
Bolle Jos krijgt 8 jaar cel voor cocaïnesmokkel in Antwerpen
'Bolle Jos' moet crimineel vermogen van 96 miljoen terugbetalen aan staat
'Bolle Jos' moet crimineel vermogen van 96 miljoen terugbetalen aan staat
OM wil Bolle Jos plukken voor ruim 221 miljoen aan crimineel vermogen
OM wil Bolle Jos plukken voor ruim 221 miljoen aan crimineel vermogen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.