Medicijnen gekocht via deze websites? Politie zoekt slachtoffers na meerdere doden

De politie is op zoek naar mensen die ernstig letsel hebben opgelopen door medicijnen die ze via illegale websites hebben gekocht. Aanleiding is een groot onderzoek naar de verkoop van onder meer oxycodon via websites als Slaappillen.net. Zeker drie mensen zijn overleden na het gebruik van vervuilde pijnstillers.

Heb jij medicijnen besteld via een van deze websites en daar problemen door gekregen? Of ken je iemand die hiermee te maken heeft gehad? Laat het ons weten via hart@talpanetwork.com.

Dinsdag werden drie mannen van 35, 39 en 66 jaar opgepakt. Zij worden volgens de politie gezien als verdachten van een criminele organisatie die via tientallen websites illegale medicijnen en drugs verkocht. Klanten konden daar onder meer oxycodon, fentanyl en cocaïne bestellen. De bestellingen werden vervolgens gewoon per post bezorgd.

Inmiddels zijn dertig websites offline gehaald. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Levensgevaarlijke pijnstillers

De zaak kwam aan het rollen nadat in april 2025 twee vrouwen uit Voorburg en Amsterdam overleden, meldt het AD. Zij hadden oxycodon besteld via Slaappillen.net, maar de pillen bleken de levensgevaarlijke stof nitazenen te bevatten. Die is vele malen sterker dan oxycodon en kan al bij een kleine hoeveelheid een overdosis veroorzaken. Later overleed ook een derde vrouw uit de omgeving van Rotterdam.

Eind vorig jaar kwam de website Funcaps.nl in het nieuws. Het OM denkt dat mogelijk 49 mensen zijn overleden door (nep)medicijnen of middelen die online zijn verkocht via de site. Marijns zoon Luca kwam om het leven door online gekochte drugs:

2:23 Marijn trof zoon Luca overleden in bed aan door gevaarlijke drugs

De politie vermoedt dat de eigenaren van de website wisten dat de medicijnen vervuild waren. Volgens recherchebaas Ron van Brussel zijn er mogelijk veel meer slachtoffers. "Het kan haast niet anders dan dat er meer klanten zijn overleden of zwaar letsel hebben opgelopen", zegt hij tegen het AD.

Oproep aan slachtoffers

Daarom roept de politie mensen op zich te melden. Het gaat om mensen die medicijnen hebben gekocht via een van de onderzochte websites en daardoor ernstig letsel hebben opgelopen. Ook nabestaanden en bekenden van slachtoffers kunnen informatie doorgeven.

De politie heeft een lijst met betrokken websites gepubliceerd. Mensen die zichzelf of iemand in hun omgeving hierin herkennen, kunnen via de politie informatie delen die van belang kan zijn voor het onderzoek.