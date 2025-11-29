‘Vervuilde oxycodon mogelijk oorzaak van meerdere doden in Nederland’

De vervuilde oxycodonpillen die in maart het leven kostten aan de 30-jarige Ruben, blijken mogelijk verantwoordelijk voor nog eens zeven sterfgevallen in Nederland. Dat meldt het AD. Eerder dit jaar werd landelijk alarm geslagen nadat bleek dat de pijnstillers het levensgevaarlijke middel nitazenen bevatten. De Haagse politie onderzoekt inmiddels een website in slaappillen die de illegale pillen zou hebben verkocht.

In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag lopen momenteel afzonderlijke strafrechtelijke onderzoeken naar sterfgevallen waarbij nep-oxycodon is aangetroffen. Volgens bronnen binnen de opsporing gaat het in totaal om acht doden verspreid door het land, al kan het Openbaar Ministerie dit nog niet bevestigen.

Pijnstiller kostte 'Oxycodon-junk' Jeanne haar grootste liefdes en waarschuwt nu anderen:

Aanhoudingen

In het Haagse onderzoek zijn inmiddels twee verdachten aangehouden, meldt de krant. De zaak begon na de dood van Sharon uit Voorburg, die de pillen had gekocht via de website slaappillen.net. De politie kwam bij haar zoektocht naar de beheerders van die webshop uit bij twee verdachten in Breda. Of andere slachtoffers hun pillen eveneens via deze site hebben besteld, is nog onduidelijk.