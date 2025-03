'Meer Nederlanders in ziekenhuis door levensgevaarlijke nep-pijnstiller'

Er zijn de afgelopen tijd nog twee Nederlanders in het ziekenhuis beland na het slikken van een vervuilde oxycodonpil. Dat meldt Nieuwsuur. Het gaat om minstens twee nieuwe gevallen van een vergiftiging met nitazenen, een extreem sterke en levensgevaarlijke synthetische stof.

Volgens het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum wordt bij nog eens twee patiënten onderzocht of ook zij slachtoffer zijn van deze gifpil. De pillen lijken op de pijnstiller oxycodon, maar bevatten geen werkzame pijnstiller. In plaats daarvan zit er isotonitazepyne in, een krachtige nitazeen die zelfs in kleine hoeveelheden dodelijk kan zijn.

Dode door vervuilde pil

Vorige week kwam al naar buiten dat een patiënt aan zo’n vervuilde pil is overleden. Trimbos en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) sloegen daarop alarm. De waarschuwing: koop geen oxycodon via het illegale circuit, want de kans op een fatale afloop is reëel.

Nitazenen zijn tientallen keren sterker dan heroïne of morfine en zijn in Nederland verboden. Toch duiken ze steeds vaker op in straatdrugs en nepmedicatie, waarschuwen experts. Slachtoffers denken vaak een bekende pijnstiller te slikken, maar komen in werkelijkheid in aanraking met een levensgevaarlijke drug.