Twee Nederlanders in coma na vervalste Ozempic: artsen en inspectie slaan alarm

Twee Nederlanders zijn in coma geraakt na het gebruik van vervalste Ozempic, dat meldt RTL Nieuws. In de afslankpennen zat geen semaglutide, de werkzame stof van het medicijn, maar insuline. Hun behandelend artsen noemen de situatie levensgevaarlijk en waarschuwen mensen om afslankmedicatie nooit via het illegale circuit te kopen.

Een 55-jarige man uit Deventer werd 's nachts bewusteloos aangetroffen nadat zijn bloedsuiker gevaarlijk laag was geworden. In het ziekenhuis bleek dat de injectiepen die hij gebruikte geen Ozempic bevatte, maar insuline. Volgens internist Manon Slob van het Deventer Ziekenhuis was snel ingrijpen cruciaal. "Als je insuline inspuit zonder dat je het doorhebt, is het levensgevaarlijk", vertelt ze tegen RTL Nieuws. De man kocht de afslankmedicatie via Marktplaats omdat dat goedkoper was.

In de afgelopen jaren ziet de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een flink stijging in het aantal meldingen over afslankmiddelen. Rob en Jolanda Voois weten uit eigen ervaring hoe gevaarlijk afslankmiddelen kunnen zijn. Zij besloten via sociale media om pillen te bestellen, hoe dat afliep zie je in de bovenstaande video.

Ook vrouw in coma

Het verhaal van de man uit Deventer staat niet op zichzelf. Een maand later belandt ook een 47-jarige vrouw in het ziekenhuis nadat haar zoon haar bewusteloos had gevonden. Ook zij bleek een extreem lage bloedsuiker en onderkoeling te hebben. Ze lag drie dagen in het ziekenhuis en heeft volgens haar eigen verklaring een maand na haar ontslag nog concentratieproblemen. Haar huisarts had Ozempic niet voorgeschreven, waarna ze via een kennis aan een illegale injectiepen kwam. Ook daarin bleek insuline te zitten.

De artsen beschrijven beide gevallen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde om collega's alert te maken op vervalste afslankmedicatie. Volgens hen zijn de neppe pennen nauwelijks van echte te onderscheiden.

Waarschuwing van inspectie en fabrikant

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt al langer voor het kopen van medicijnen via sociale media, Marktplaats of via via. Volgens de inspectie weten gebruikers niet wat er daadwerkelijk in de pennen zit, met ernstige gezondheidsrisico's als gevolg.

Ook fabrikant Novo Nordisk benadrukt dat Ozempic uitsluitend via erkende verkooppunten veilig verkrijgbaar is. Marktplaats laat weten op te treden tegen illegale handel in geneesmiddelen en roept gebruikers op verdachte advertenties te melden.