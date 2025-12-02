Ozempic-effect jaagt medicijnkosten omhoog, mogelijk ook hogere zorgpremie

De uitgaven aan diabetesmedicatie zijn in Nederland in korte tijd flink gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van Independer op basis van gegevens van Zorginstituut Nederland en Vektis. Vooral nieuwe gebruikers van middelen als Ozempic zorgen voor een kostenstijging. Mogelijk hebben de hogere kosten ook invloed op de zorgpremies.

De uitgaven van zorgverzekeraars aan diabetesmedicatie is tussen 2020 en 2024 met 76 procent gestegen, van 233 miljoen euro naar bijna 411 miljoen euro. De kosten voor medicatie voor diabetes type 2 zijn meer dan verdrievoudigd en waren in 2024 bijna 287 miljoen euro.

Ozempic is een uitkomst voor mensen die willen afvallen. Maar voor diabetespatiënt Monique Faber uit Overdinkel, die het middel als medicijn moet gebruiken, is het daardoor nu niet meer te verkrijgen:

De flinke stijging wordt onder andere veroorzaakt door het 'Ozempic-effect', omdat het gebruik van het medicijn is toegenomen. " Bijna de helft van de toename, zo'n 90 miljoen euro, wordt verklaard door de ruim 90.000 nieuwe gebruikers van semaglutide middelen, waarvan Ozempic de bekendste is ", zegt Bas Knopperts, Bas Knopperts, expert zorgverzekeringen bij Independer. "Het staat misschien in de volksmond bekend als afslankmiddel, maar het is eigenlijk medicatie voor diabetes type 2."

Hogere zorgpremies

In Nederland hebben ruim 1,2 miljoen mensen diabetes, waarvan zo'n 90 procent lijdt aan type 2. Deze vorm ontwikkelt zich meestal op latere leeftijd en heeft te maken met een ongezonde leefstijl en met erfelijke aanleg. Veel mensen met diabetes type 2 kampen ook met overgewicht of obesitas.

De stijgende kosten hebben ook effect op de zorgverzekeraars, omdat veel diabetesmedicatie vanuit de basisverzekering wordt vergoed. Ozempic wordt alleen vergoed als je diabetes type 2 hebt en voldoet aan bepaalde voorwaarden. Mensen die enkel willen afvallen met deze medicatie, moeten de kosten zelf betalen.