Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Mogelijk 49 doden door medicijnen van website Funcaps

Rechtszaak

Vandaag, 12:34 - Update: 33 minuten geleden

Link gekopieerd

Het Openbaar Ministerie denkt dat mogelijk 49 mensen zijn overleden door medicijnen die online zijn verkocht via de website funcaps.nl. Dat zei de officier van justitie maandag tijdens de eerste openbare zitting in de rechtbank van Zwolle.

In 27 gevallen ziet het OM een samenhang. Daarnaast heeft het onderzoeksteam achttien nieuwe overlijdens gevonden en kwamen er in het weekend nog vier gevallen bij.

Marijns zoon Luca overleed door online gekochte drugs:

Marijn trof zoon Luca overleden in bed aan door gevaarlijke drugs
2:23

Marijn trof zoon Luca overleden in bed aan door gevaarlijke drugs

Funcaps

De zaak draait om twee Limburgse mannen: de 31-jarige Jord van W. uit Ulestraten en de 30-jarige Stefan P. uit Valkenburg. Zij worden verdacht van de illegale handel in medicijnen. De twee werden in augustus aangehouden, samen met een derde verdachte. Die laatste is niet vastgezet.

Na hun arrestatie werd de website funcaps.nl offline gehaald. Er staat nu een oproep op voor klanten om contact op te nemen met de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) als ze gezondheidsklachten hebben na het gebruik van de middelen die ze kochten via de website.

Angst en slaapproblemen

De verdachten zouden onder meer middelen hebben verkocht tegen angst en ernstige slaapproblemen die uiterst verslavend zijn en bij een onjuiste dosering schadelijk of zelfs dodelijk kunnen zijn. Op de website werden de middelen aangeprezen als stoffen voor onderzoek. "Maar je kunt je niet verschuilen achter een paar stickertjes met 'not for human consumption'", zei de officier van justitie.

In de woningen van de verdachten en in bedrijfspanden is een grote hoeveelheid geneesmiddelen in beslag genomen. Hiervoor is normaal een doktersrecept nodig. Ook werd beslag gelegd op bankrekeningen, cryptotegoeden, woningen, auto's en luxegoederen van de verdachten.

Door ANP

Lees ook

Marijns zoon Luca overleed door online gekochte drugs
Marijns zoon Luca overleed door online gekochte drugs
Illegale webshop voor medicijnen gelinkt aan tientallen doden in Nederland
Illegale webshop voor medicijnen gelinkt aan tientallen doden in Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.