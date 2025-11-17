Mogelijk 49 doden door medicijnen van website Funcaps

Het Openbaar Ministerie denkt dat mogelijk 49 mensen zijn overleden door medicijnen die online zijn verkocht via de website funcaps.nl. Dat zei de officier van justitie maandag tijdens de eerste openbare zitting in de rechtbank van Zwolle.

In 27 gevallen ziet het OM een samenhang. Daarnaast heeft het onderzoeksteam achttien nieuwe overlijdens gevonden en kwamen er in het weekend nog vier gevallen bij.

Marijns zoon Luca overleed door online gekochte drugs:

2:23 Marijn trof zoon Luca overleden in bed aan door gevaarlijke drugs

Funcaps

De zaak draait om twee Limburgse mannen: de 31-jarige Jord van W. uit Ulestraten en de 30-jarige Stefan P. uit Valkenburg. Zij worden verdacht van de illegale handel in medicijnen. De twee werden in augustus aangehouden, samen met een derde verdachte. Die laatste is niet vastgezet.

Na hun arrestatie werd de website funcaps.nl offline gehaald. Er staat nu een oproep op voor klanten om contact op te nemen met de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) als ze gezondheidsklachten hebben na het gebruik van de middelen die ze kochten via de website.

Angst en slaapproblemen

De verdachten zouden onder meer middelen hebben verkocht tegen angst en ernstige slaapproblemen die uiterst verslavend zijn en bij een onjuiste dosering schadelijk of zelfs dodelijk kunnen zijn. Op de website werden de middelen aangeprezen als stoffen voor onderzoek. "Maar je kunt je niet verschuilen achter een paar stickertjes met 'not for human consumption'", zei de officier van justitie.

In de woningen van de verdachten en in bedrijfspanden is een grote hoeveelheid geneesmiddelen in beslag genomen. Hiervoor is normaal een doktersrecept nodig. Ook werd beslag gelegd op bankrekeningen, cryptotegoeden, woningen, auto's en luxegoederen van de verdachten.