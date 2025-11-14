Illegale webshop voor medicijnen gelinkt aan tientallen doden in Nederland

Tientallen Nederlanders zijn de afgelopen jaren overleden nadat ze via de webshop Funcaps.nl medicijnen of zogeheten designerdrugs hadden besteld. Dat blijkt volgens bronnen uit een groot strafrechtelijk onderzoek, schrijft het AD. Het is een van de grootste onderzoeken ooit van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De webshop, die in augustus uit de lucht werd gehaald, verkocht op grote schaal illegaal nagemaakte kalmerings- en slaappillen. Ook minderjarigen zouden slachtoffer zijn geworden.

De eigenaren van Funcaps zijn op 8 augustus aangehouden. Hun woningen en bedrijfspanden in Limburg zijn doorzocht. Daarbij zijn grote hoeveelheden geneesmiddelen in beslag genomen. Volgens de NVWA ging het vooral om aangepaste versies van medicijnen als oxazepam en diazepam. Zulke middelen zijn sterk verslavend en blijken vaak vervuild met zware pijnstillers.

Doden in België

De twee mannen lagen eerder onder vuur in België, waar ze al voor de rechter stonden vanwege meerdere sterfgevallen die in verband werden gebracht met hun producten. Daar zijn verpakkingen van Funcaps gevonden bij vier slachtoffers, onder wie een 18-jarige student. Slechts één overlijden kon direct worden gelinkt aan de middelen, waarna ze een werkstraf kregen.

In Nederland loopt het onderzoek nog volop. Het Openbaar Ministerie wil voorlopig geen verdere details geven, maar maandag moeten de twee verdachten voor de rechter verschijnen.