Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Zorginspectie waarschuwt voor medicijnwebshops: 'Herkomst en kwaliteit onduidelijk'

Zorginspectie waarschuwt voor medicijnwebshops: 'Herkomst en kwaliteit onduidelijk'

Medicijnen

Vandaag, 17:50

Link gekopieerd

Vele tientallen websites verkopen medicijnen die alleen op recept verkrijgbaar zijn, zonder dat ze naar een recept vragen. Ze handelen onder meer in middelen voor ADHD, pijnstillers en slaappillen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zegt steeds meer meldingen te krijgen en heeft daarom tientallen webshops offline laten halen.

Volgens de inspectie is aangifte gedaan tegen een aanbieder. Kopers lopen risico's doordat ze de middelen gebruiken zonder begeleiding van een arts, waarschuwt de IGJ: "De herkomst en kwaliteit van de medicijnen is onduidelijk. Deze kunnen verontreinigd zijn of te veel of te weinig werkzame stof bevatten, met alle gevolgen van dien. Ook is er vaak sprake van oplichting; mensen betalen, maar krijgen niks geleverd."

De inspectie zegt dat onder meer studenten geïnteresseerd zijn in de ADHD-middelen. Niet omdat ze ADHD hebben, maar omdat ze denken dat ze zich zo beter kunnen concentreren.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.