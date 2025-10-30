Zorginspectie waarschuwt voor medicijnwebshops: 'Herkomst en kwaliteit onduidelijk'

Vele tientallen websites verkopen medicijnen die alleen op recept verkrijgbaar zijn, zonder dat ze naar een recept vragen. Ze handelen onder meer in middelen voor ADHD, pijnstillers en slaappillen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zegt steeds meer meldingen te krijgen en heeft daarom tientallen webshops offline laten halen.

Volgens de inspectie is aangifte gedaan tegen een aanbieder. Kopers lopen risico's doordat ze de middelen gebruiken zonder begeleiding van een arts, waarschuwt de IGJ: "De herkomst en kwaliteit van de medicijnen is onduidelijk. Deze kunnen verontreinigd zijn of te veel of te weinig werkzame stof bevatten, met alle gevolgen van dien. Ook is er vaak sprake van oplichting; mensen betalen, maar krijgen niks geleverd."

De inspectie zegt dat onder meer studenten geïnteresseerd zijn in de ADHD-middelen. Niet omdat ze ADHD hebben, maar omdat ze denken dat ze zich zo beter kunnen concentreren.