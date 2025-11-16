Marijns zoon Luca overleed door online gekochte drugs

De rechter buigt zich maandag over de vermeende online verkopers van gevaarlijke drugs. De 19-jarige Luca uit Wijk bij Duurstede overleed in juli dit jaar na het gebruik van een designerdrug die hij bestelde via de website Funcaps.nl. De webshop wordt door justitie in verband gebracht met meerdere sterfgevallen. Luca's vader Marijn wil anderen waarschuwen.

In de video bovenaan vertelt Marijn Bom over het overlijden van zoon Luca.

Luca, student aan de kunstacademie in Utrecht, werd door zijn vader levenloos in bed gevonden. Uit onderzoek bleek dat hij was overleden aan de gevolgen van het middel O-DSMT, dat is een sterke variant van de pijnstiller tramadol, in combinatie met hitte en astmamedicatie. De drug had hij kort daarvoor besteld bij Funcaps.nl, een site waar ook andere verboden middelen werden verkocht.

Verdachten voor de rechter

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit haalde de webshop vorig jaar offline. Volgens het Openbaar Ministerie overtraden de beheerders de Geneesmiddelenwet door gevaarlijke stoffen te verkopen zonder toezicht. Maandag staan de verdachten achter de site voor de rechter.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!﻿ Meld je aan

Luca’s vader, Marijn Bom, wil met het verhaal van zijn zoon waarschuwen voor de risico’s van drugs die online makkelijk te krijgen zijn. Hij hoopt dat jongeren beter begrijpen hoe gevaarlijk die middelen kunnen zijn, en dat ouders vaker het gesprek aangaan over drugsgebruik. In de video bovenaan vertelt Marijn over de dood van zijn zoon.