Vrouw rijdt door na botsing in Vlissingen, politie vindt harddrugs in auto

De politie in Vlissingen heeft vrijdagavond een 46-jarige vrouw uit de Zeeuwse plaats aangehouden na een verkeersongeval. De vrouw bleek te hebben gedronken en had harddrugs bij zich. Een voorbijganger die zich met de situatie bemoeide, is eveneens aangehouden voor drugsbezit.

Het ongeluk gebeurde rond 20.00 uur op de Hellingbaan in het centrum van Vlissingen. Kort daarvoor zagen agenten de vrouw opvallend rijgedrag vertonen en gaven ze een stopteken. De auto botste vervolgens op een busje. De bestuurster reed door en kwam even verderop tegen een steen tot stilstand.

'Opvallende bobbel'

Toen agenten met de vrouw praatten, werd zij ook aangesproken door een voorbijganger. Omdat de man een "opvallende bobbel" onder zijn shirt had, besloten agenten hem te fouilleren. Hij bleek drugs, illegale sigaretten en een mes bij zich te hebben. De 48-jarige man uit Dordrecht werd daarop aangehouden.

Na het doorzoeken van de auto van de vrouw bleek ook zij drugs bij zich te hebben. Ze werd aangehouden en is haar rijbewijs voorlopig kwijt.