Man (69) opgepakt na recordvangst 4500 kilo cocaïne in Amsterdamse haven

Een 69-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4500 kilo cocaïne via de haven van Amsterdam. De douane ontdekte de enorme partij drugs al op 13 juni, verstopt tussen een lading hout uit Ghana. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om de grootste cocaïnevangst ooit in de Amsterdamse haven.

De container met hout was officieel bestemd voor een Duits bedrijf, maar dat blijkt volgens het OM een schijnconstructie. Het bedrijf zou zijn opgezet als dekmantel voor internationale drugstransporten. Een 72-jarige man uit het Brabantse Chaam werd als katvanger gebruikt. Hij kreeg een vergoeding om de onderneming op zijn naam te zetten. Onderzoek naar zijn telefoon leidde de politie naar de 69-jarige verdachte.

Bij de arrestatie van de Amsterdammer op 5 oktober zijn vier telefoons in beslag genomen. Die worden onderzocht om duidelijkheid te krijgen over zijn rol en de geldstromen in het netwerk. De man uit Chaam en twee andere verdachten zijn inmiddels vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie verwacht binnenkort meer aanhoudingen in deze zaak.