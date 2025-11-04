Enorme partij cocaïne gevonden in loods in Standdaarbuiten

In een loods in Standdaarbuiten heeft de politie maandag 3.300 kilo cocaïne aangetroffen. Bij de inval werden zeven verdachten aangehouden. Later op de avond volgde een achtste arrestatie.

De politie startte het onderzoek na informatie uit het buitenland. Tijdens de doorzoeking in de loods werden naast de drugs ook een vuurwapen en meerdere voertuigen gevonden. Alles is in beslag genomen.

Meerdere doorzoekingen

Onder de aangehouden verdachten zijn een 21-, 22- en 35-jarige man uit Breda, een 30-jarige man uit Colombia, een 38-jarige man uit Engeland, een 41-jarige man uit Marokko en een 50-jarige man uit Bulgarije. Een 47-jarige man uit Roosendaal werd later op de dag nog opgepakt.

Daarnaast heeft de politie drie doorzoekingen gedaan in Breda en één in Roosendaal. De acht verdachten zitten in alle beperkingen en zullen donderdag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.