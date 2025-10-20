Creatieve dealer betrapt met bolletjes drugs in adapter van telefoon

De politie in Best heeft vrijdag een drugsdealer opgepakt die zijn voorraad op een wel heel bijzondere plek verstopt had. De man werd op heterdaad betrapt en aangehouden voor het bezit en vervoer van verdovende middelen.

De vangst ging om meerdere bolletjes cocaïne en heroïne die verstopt zaten in een uitgeholde telefoonadapter. In totaal zaten er veertien bolletjes in verstopt. Volgens de politie was het verstopwerk slim gedaan, maar toch niet goed genoeg: "Maar ja… hoe goed je het ook probeert te verbergen, wij vinden het toch", schrijft de politie op sociale media.