Nog altijd 59.000 lijntjes per dag: maar cokegebruik in Rotterdam daalt wel

Het cocaïnegebruik in Rotterdam blijft maar dalen. Uit recent rioolwateronderzoek van de gemeente blijkt dat Rotterdammers dagelijks gemiddeld 59.000 lijntjes snuiven. Dat waren er vorig jaar nog 63.000, en twee jaar terug zelfs 70.000.

De metingen maken deel uit van een bredere campagne tegen drugsgebruik. De gemeente probeert met het langdurige project de stad minder afhankelijk te maken van wit poeder.

In de havenstad worden de laatste paar jaren ook veel jongeren ingezet om harddrugs uit zeecontainers te halen uit de haven. Het is snel verdienen voor deze zogenoemde uithalers:

1:42 Rotterdamse jongeren worden gelokt om drugs uit zeecontainers te halen: 2000 euro per kilo

QR-code

Vorige maand ging een nieuwe fase in, waarbij QR-codes in het straatbeeld Rotterdammers bewust moeten maken van de herkomst en gevolgen van hun lijntje. Wie de code scant, ziet de reis van cocaïne vanuit Zuid-Amerika tot aan de Rotterdamse keukentafel. Op de bijbehorende site staat niet alleen informatie over gezondheid, maar ook over de maatschappelijke schade van drugs én de mogelijkheid tot hulp.

De Rotterdamse haven blijft ondertussen een van de belangrijkste toegangspoorten voor cocaïne naar Europa. Jaarlijks worden daar tienduizenden kilo’s onderschept. Al lijkt ook daar de trend licht dalend, mede door strakkere controles en betere opsporing.