Rioolwater Amsterdam bevat meeste resten MDMA, cannabis en ketamine van heel Europa

In het rioolwater van Amsterdam werden vorig jaar de meeste resten gemeten van drugs als MDMA, cannabis en ketamine van heel Europa. Ook in andere Nederlandse steden waren de concentraties relatief hoog, blijkt uit vergelijkend onderzoek van het Europese drugsagentschap EUDA.

Bij MDMA, de werkzame stof in xtc-pillen, staan meer Nederlandse steden hoog op de lijst. Na Amsterdam volgt eerst Antwerpen, daarna komen Rotterdam, Utrecht en Groningen op dit onderdeel van de 'ranglijst'.

Voor het onderzoek zijn vorig jaar monsters genomen van het rioolwater in 128 steden, waaronder zes Nederlandse steden. Het overzicht maakt duidelijk dat MDMA, cocaïne en amfetamine gemiddeld vaker werden gemeten dan een jaar eerder. Cannabis werd juist minder gemeten.

Grote verschillen

Tussen Europese landen bestaan grote verschillen. Resten van cocaïne werden bijvoorbeeld het vaakst gemeten in Antwerpen. Methamfetaminegebruik lijkt vooral in Tsjechië voor te komen: de zes steden met de hoogste concentraties liggen in dat land.

De metingen laten voor drugs als MDMA, coke en ketamine pieken zien in het weekend en op maandagen. Bij methamfetamine is het gebruik gedurende de week gelijkmatiger verdeeld. Dat duidt erop dat die laatste drug door gebruikers ook veel doordeweeks wordt genomen, terwijl andere drugs vooral in de vrije tijd worden gebruikt. In absolute zin wordt cannabis nog altijd het meest gebruikt, ondanks de afname in de metingen, schrijven de onderzoekers.

ANP