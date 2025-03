Politie vindt drugslab na verwoestende brand in Heemstede

De politie heeft een drugslab gevonden in een van de appartementen van het complex in Heemstede (Noord-Holland) waar eerder op de dag brand was uitgebroken. Dit meldt de politie zondagavond. De brand brak uit in het appartementencomplex aan de Burgemeester van Lennepweg.

De oorzaak van de brand moet nog worden vastgesteld. Een woordvoerder kan nog niet zeggen om wat voor drugs het gaat, dat wordt nog onderzocht. Eerder werd al bekend dat de bewoners van de twintig woningen zondag niet kunnen terugkeren naar huis. Twee mensen moesten met ademhalingsklachten naar het ziekenhuis.

Bewoners van een naastgelegen woonzorgcentrum moesten tijdelijk ergens anders heen, maar konden in de loop van de middag weer terugkeren. Zondagmiddag was ook een Burgernetmelding verspreid voor twee mannen die door getuigen zijn gezien tijdens de brand. De politie wil hen graag spreken.

ANP