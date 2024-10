Rotterdamse ondernemers woest om ludieke anti-drugscampagne: 'Klap in gezicht'

Cokesingel, Lijnhaven, Ketastraat en Groene Pillendijk: meerdere straten in Rotterdam hebben tijdelijk een andere naam gekregen. Het is een ludieke actie van de gemeente Rotterdam om mensen bewust te maken van de gevaren van harddrugs. Ondernemers van de West-Kruiskade, die tijdelijk is omgedoopt tot de West-Snuifkade, zijn er echter allesbehalve blij mee. "Dit voelt echt als een klap in het gezicht."

De ondernemers zijn woedend op de gemeente omdat de drugsproblematiek al jaren voortsleept. Ze hebben herhaaldelijk aan de bel getrokken over de overlast, zoals zwervende drugsgebruikers, drugsdealers en simpele dingen zoals een kapotte prullenbak, maar er gebeurt niets. Steeds krijgen ze te horen dat er geen budget is of dat ze opnieuw een klachtenformulier moeten invullen.

'Klap in het gezicht'

Deze 11 Rotterdamse straatnamen krijgen tijdelijk een andere naam: In totaal krijgen elf straten in de stad tijdelijk een andere naam om mensen te wijzen op de gevolgen van drugs. Elk straatnaambord heeft een QR-code. Als je die scant, krijg je meer informatie over drugsgebruik in de stad, maar ook over de aantallen explosies en schietpartijen. Coolsingel wordt Cokesingel

Burgemeester Oudlaan wordt Burgemeester Out-laan

Emmalaan wordt MDMA-laan

Ketenstraat wordt Ketastraat

Laan op Zuid wordt Lijn op Zuid

Peppelweg wordt Pepweg

Rakstraat wordt Nakstraat

Wijnhaven wordt Lijnhaven

Zuidplein wordt Snuifplein

Groene Hilledijk wordt Groene Pillendijk

West-Kruiskade wordt West-Snuifkade

De actie voelt als een klap in het gezicht van de ondernemers. "Ze hebben geen geld of tijd om de problemen in de straat op te lossen, maar wel een paar honderd euro voor een straatnaambordje dat een paar dagen blijft hangen," zegt een ondernemer verontwaardigd. Ze voelen zich niet serieus genomen door de gemeente en vinden dat de actie de ernst van de situatie bagatelliseert.

'We hopen op begrip'

Gemeente Rotterdam vindt het jammer dat de ondernemers de actie niet kunnen waarderen. "De actie is slechts een middel om een veel serieuzere boodschap te verspreiden over de keerzijde van al dat drugsgebruik", laat de gemeente weten. "Een boodschap dus die juist in het belang is van deze ondernemers. We hopen dat ze er daarom toch een beetje begrip voor kunnen opbrengen."

De straten zijn overigens puur op basis van de naam uitgekozen: "Ze hadden de 'pech' dat ze met z'n elven goed verspreid over de stad liggen en dat hun naam zich leende voor een druggerelateerde verbastering", aldus de gemeente.