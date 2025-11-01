Politie waarschuwt: deze signalen kunnen wijzen op drugshandel bij je kind

In Lelystad zijn deze week meerdere kinderen opgepakt die zich bezighielden met de handel in drugs. Het ging om jongens van 13 en 14 jaar oud die werden betrapt met handelshoeveelheden cocaïne en heroïne. De politie in Lelystad waarschuwt ouders om te letten op signalen van mogelijke drugshandel.

Afgelopen maandag zagen agenten in burger een 13-jarige jongen in de wijk Boswijk meerdere keren verdovende middelen overdragen. Bij controle bleek hij een flinke hoeveelheid cocaïne en heroïne bij zich te hebben. De jongen is direct aangehouden.

Een dag later hielden agenten opnieuw twee jeugdigen aan. Zij waren gezien bij een bekend drugspand in Lelystad en bleken bij controle eveneens grote hoeveelheden harddrugs op zak te hebben. Ook deze 13- en 14-jarige verdachten zijn opgepakt voor bezit en handel in verdovende middelen.

'Zorgelijk'

Volgens de politie is dit een zorgelijke ontwikkeling. "We treffen tegenwoordig regelmatig deze soorten serieuze harddrugs aan onder kinderen van 13 en 14 jaar oud", aldus de politie Lelystad. De minderjarige verdachten krijgen niet alleen strafrechtelijke maatregelen, maar ook hulpverlening voor henzelf en hun gezinnen.

De politie roept ouders op om alert te zijn op signalen van mogelijke drugshandel, zoals onverklaarbaar contant geld, meerdere telefoons of laat buiten zijn zonder duidelijke reden. Wie vermoedens heeft van drugshandel, kan dit melden bij de politie of anoniem via Meld Misdaad Anoniem.