Meer dan ton cocaïne onderschept in Antwerpen: 7 Nederlanders aangehouden

De Belgische politie heeft zeven Nederlanders en drie Belgen aangehouden in het kader van een groot drugsonderzoek, meldt het Belgische Openbaar Ministerie zondag. De douane onderschepte een partij van 1,2 ton cocaïne.

De drugs werden onderschept in de nacht van zaterdag op zondag. Ze waren afkomstig van een schip dat via Afrika naar Antwerpen was gekomen. De onderschepping was onderdeel van een langlopend onderzoek naar de criminele organisatie achter het drugsverkeer. De arrestaties vonden plaats in de regio Zelzate, onder andere in een loods.

De verdachten zullen worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die zal beslissen over hun aanhouding. Onder de arrestanten is één minderjarige. Deze persoon zal worden voorgeleid bij de jeugdrechter.

