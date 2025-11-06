Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
783 kilo cocaïne en crystal meth gevonden in machine in haven Rotterdam

783 kilo cocaïne en crystal meth gevonden in machine in haven Rotterdam

Crime

Vandaag, 15:51

Link gekopieerd

Geheel als een verrassing komt het niet, maar het is toch altijd even schrikken als men grote partijen drugs aantreft in containers in de haven van Rotterdam. Deze week is het weer raak. Verspreid over zes partijen werd er voor 783 kilo verdovende middelen aangetroffen. Het gaat om cocaïne en crystal meth. De containers waarin de drugs zijn aangetroffen komen uit Zuid-Amerika.

Volgens de politie zaten de drugs goed verstopt. Zo zijn ze meerdere dagen bezig geweest met het ontmantelen van een grote stalen machine, afkomstig uit Costa Rica, waarin een van de drugspartijen verstopt zat. De machine heeft als eindbestemming een bedrijf in Noord-Holland, maar het lijkt erop alsof het bedrijf in kwestie niets met de drugs te maken heeft.

Vorig jaar spoelden er pakketten met drugs aan op het strand bij Scheveningen:

Weer drugs gevonden op strand van Scheveningen
0:35

Weer drugs gevonden op strand van Scheveningen

Vernietigd

De douane meldt donderdag dat de gevonden drugs inmiddels vernietigd zijn. Een speciaal team, dat zich buigt over de opsporing en vervolging van criminele activiteiten in de Rotterdamse haven, gaat nog verder onderzoek doen naar de gevonden partijen drugs. Naast Costa Rica, waren de containers afkomstig uit Peru en Ecuador.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Enorme partij cocaïne gevonden in loods in Standdaarbuiten
Enorme partij cocaïne gevonden in loods in Standdaarbuiten
Man met drie kilo heroïne en 91.000 euro aangehouden in Rotterdam
Man met drie kilo heroïne en 91.000 euro aangehouden in Rotterdam
Politie waarschuwt: deze signalen kunnen wijzen op drugshandel bij je kind
Politie waarschuwt: deze signalen kunnen wijzen op drugshandel bij je kind

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.