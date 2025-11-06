783 kilo cocaïne en crystal meth gevonden in machine in haven Rotterdam

Geheel als een verrassing komt het niet, maar het is toch altijd even schrikken als men grote partijen drugs aantreft in containers in de haven van Rotterdam. Deze week is het weer raak. Verspreid over zes partijen werd er voor 783 kilo verdovende middelen aangetroffen. Het gaat om cocaïne en crystal meth. De containers waarin de drugs zijn aangetroffen komen uit Zuid-Amerika.

Volgens de politie zaten de drugs goed verstopt. Zo zijn ze meerdere dagen bezig geweest met het ontmantelen van een grote stalen machine, afkomstig uit Costa Rica, waarin een van de drugspartijen verstopt zat. De machine heeft als eindbestemming een bedrijf in Noord-Holland, maar het lijkt erop alsof het bedrijf in kwestie niets met de drugs te maken heeft.

Vorig jaar spoelden er pakketten met drugs aan op het strand bij Scheveningen:

0:35 Weer drugs gevonden op strand van Scheveningen

Vernietigd

De douane meldt donderdag dat de gevonden drugs inmiddels vernietigd zijn. Een speciaal team, dat zich buigt over de opsporing en vervolging van criminele activiteiten in de Rotterdamse haven, gaat nog verder onderzoek doen naar de gevonden partijen drugs. Naast Costa Rica, waren de containers afkomstig uit Peru en Ecuador.