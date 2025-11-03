Man met drie kilo heroïne en 91.000 euro aangehouden in Rotterdam

De Rotterdamse politie heeft een man aangehouden bij een preventieve fouilleeractie bij metrostation Marconiplein. Afgelopen donderdag werd de 46-jarige Rotterdammer eruit gepikt, waarna agenten drie kilo heroïne en ruim 91.000 euro aan contant geld bij hem aantroffen.

Dat meldt de politie deze maandag. Er was geen specifieke aanleiding voor de controle; de man werd willekeurig geselecteerd. Bij toeval stuitten de agenten op het geld en de drugs, die overigens direct zijn ingenomen.

De politie doet verder onderzoek naar de reden waarom de man dit alles bij zich had. De verdachte wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris.