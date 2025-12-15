OM waarschuwt opnieuw voor levensgevaarlijke handel in nep-medicijnen

Twee verdachten van het verspreiden van illegale medicijnen stonden maandagochtend voor de rechter. De politie kwam de twee op het spoor door de dood van een 44-jarige vrouw uit Voorburg. Zij overleed door het gebruik van de illegale geneesmiddelen. Bij de verdachten werd zoveel medicatie aangetroffen, dat er een vrachtwagen voor nodig was om alles af te voeren.

In april dit jaar kwam de 44-jarige vrouw uit Voorburg om het leven door een hoge dosis nitazeen. Dat is een pijnstiller die moeilijk te doseren is, hierdoor is de kans op een overdosis aanwezig. Bij de vrouw werden ook andere pillen aangetroffen, waaronder nep-oxycodon.

Waarschuwing voor online nepapothekers

Bij onderzoek naar waar de vrouw haar medicijnen vandaan haalde, kwam de politie twee verdachten van 27 en 33 uit Breda op het spoor. De twee stonden maandag voor het eerst voor de rechter en het OM waarschuwde in de rechtbank opnieuw voor de gevaren van online nepapothekers. "Als je buiten de gebaande wegen online medicijnen bestelt, weet je niet wat je koopt," zei de officier van justitie. "Je weet niet wat je slikt en je weet niet wat de gevolgen daarvan kunnen zijn."

Vrachtwagen nodig

De hoeveelheid medicijnen die werd aangetroffen bij een van de verdachten was zo groot, dat de politie een vrachtwagen nodig had om alles af te voeren. De politie nam tienduizenden doosjes en strips in beslag met honderdduizenden pillen met uiteenlopende stoffen. Het tweetal kon slim te werk gaan doordat een van de verdachten was werkzaam bij een postbedrijf, hij bracht bestellingen rechtstreeks naar het sorteercentrum, waarna die door het hele land werden verzonden.

Het OM verklaarde maandagochtend dat het niet vaststaat dat de dodelijke pil afkomstig is van een van deze twee verdachten. En daarom wordt de dood van de vrouw hen niet aangerekend. Wel worden ze verdacht van jarenlange handel in illegale geneesmiddelen, harddrugs en softdrugs.

Funcaps

Recent werd ook de rechtszaak gevoerd tegen de verdachten achter de website Funcaps. Het Openbaar Ministerie denkt dat mogelijk 49 mensen zijn overleden door medicijnen die online zijn verkocht via die website. In 27 gevallen ziet het OM een verband.

De zaak draait om twee Limburgse mannen: de 31-jarige Jord van W. uit Ulestraten en de 30-jarige Stefan P. uit Valkenburg. Zij worden verdacht van de illegale handel in medicijnen. De twee werden in augustus aangehouden, samen met een derde verdachte. Die laatste is niet vastgezet.

Na hun arrestatie werd de website funcaps.nl offline gehaald. Er staat nu een oproep op voor klanten om contact op te nemen met de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) als ze gezondheidsklachten hebben na het gebruik van de middelen die ze kochten via de website.