'Levensgevaarlijke namaakpillen eisen meer doden dan gedacht'

In Nederland zijn veel meer mensen overleden of ernstig vergiftigd door namaakmedicijnen dan tot nu toe bekend. Uit een inventarisatie van het Erasmus MC, uitgevoerd in opdracht van de NOS, blijkt dat naast zes bevestigde sterfgevallen er nog zeker zes verdachte overlijdens zijn en tientallen mensen op het nippertje hebben overleefd na het slikken van nep-pillen.

Het Nederlands Forensisch Instituut meldde eerder zes sterfgevallen en vier zware vergiftigingen. Maar uit een rondgang langs ziekenhuizen en instanties blijkt dat er dubbel zoveel verdachte overlijdens zijn en 22 gevallen waarbij patiënten op het nippertje overleefden. Volgens Erasmus MC zijn de werkelijke aantallen waarschijnlijk nog hoger.

De oorzaak ligt bij nitazenen, een extreem krachtige synthetische opioïde die niet in medicijnen thuishoort. Volgens Jellinek neemt een gebruiker er al gauw te veel van en treedt een overdosis op. Toch wordt deze stof aangetroffen in pillen die via webshops als Slaappillen.net worden verkocht als oxycodon. “Je weet nooit wat er in die pillen zit”, waarschuwt ziekenhuisapotheker Corine Bethlehem.

Maandag staan twee mannen die betrokken waren bij Slaappillen.net voor de rechter. Zij zouden slechts een kleine rol hebben gespeeld. De politie zoekt nog naar de hoofdverdachten, die vermoedelijk doorgaan via andere sites.