Onlineapotheek moet stoppen met uitgeven medicatie

Zorg

Vandaag, 17:28

Een onlineapotheek mag voorlopig geen medicatie meer uitgeven, heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bepaald. Tree of Life Pharmacy schiet op meerdere vlakken tekort en daardoor is de zorg die de apotheek levert niet veilig, aldus de inspectie.

De apotheek, die is gevestigd in Dinxperlo, verkoopt medicatie via internet. Mensen kunnen via onlineartsenplatforms een recept aanvragen. Dat platform bestelt dan medicatie bij Tree of Life en stuurt deze door aan de patiënt.

Maar de apotheek houdt zich niet aan de regels, stelt de inspectie. Zo vraagt de apotheek niet altijd patiëntendossiers op. Dat moet wel, omdat uit zo'n dossier duidelijk wordt of de patiënt misschien al iets gebruikt wat niet samen kan met het medicijn. Ook laat de apotheek niet weten welke medicatie is uitgegeven, zodat andere zorgverleners dat weer kunnen inzien.

Deze en andere problemen moet Tree of Life oplossen, voordat het weer geneesmiddelen mag uitgeven.

Door ANP

