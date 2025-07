ADHD-medicatie steeds vaker voorgeschreven: vier keer zo veel als in 2006

Bijna 300.000 mensen kregen in 2023 ADHD-middelen, zoals Ritalin of Concerta, verstrekt. Dat zijn er bijna vier keer zo veel als de 78.000 mensen in 2006, meldt het CBS.

De stijging is het sterkst onder volwassenen tussen de 25 en 35 jaar: in die groep is het gebruik vertienvoudigd. Ook onder vrouwen is een opvallende groei zichtbaar.

Justin (25) wil ADHD’ers helpen de beste versie van zichzelf te worden, vertelt hij in dit uitgebreide Openhartig-interview:

5:47 Justin (25) wil ADHD’ers via sociale media helpen de beste versie van zichzelf te worden

Hoewel mannen nog steeds vaker ADHD-medicatie krijgen voorgeschreven, is het verschil tussen de seksen kleiner geworden. Sinds 2006 is het aantal vrouwelijke gebruikers bijna zes keer zo groot geworden, bij mannen verdubbelde het aantal.

Beter herkend

Experts vermoeden dat ADHD steeds vaker en beter herkend wordt bij volwassenen, en vooral bij vrouwen. Vrouwen met ADHD zijn vaak minder druk en vallen minder op, wat ertoe leidde dat de diagnose vroeger vaak werd gemist. Door toegenomen kennis en aandacht voor ADHD bij meisjes en vrouwen, wordt de stoornis nu vaker vastgesteld, en dus vaker behandeld.

ADHD uit zich in concentratieproblemen, impulsiviteit en snel afgeleid zijn. Medicatie helpt veel mensen om rust te ervaren, prioriteiten te stellen en het dagelijks leven beter aan te kunnen.

De cijfers van het CBS gaan alleen over mensen die de middelen op recept krijgen. Hoeveel mensen ADHD-medicatie gebruiken zonder recept (bijvoorbeeld studenten die het slikken om beter te kunnen studeren) is niet bekend. Wel is duidelijk dat het officiële gebruik onder alle leeftijdsgroepen blijft stijgen.