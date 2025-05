Justin (25) wil ADHD’ers helpen de beste versie van zichzelf te worden: 'Het moet niet je rem, maar je turbo zijn'

Alle Dagen Heel Druk: een betekenis die veel mensen standaard geven aan ADHD, maar ook de naam van het TikTok- en Instagramaccount van de 25-jarige Justin Hoogbergen uit Amsterdam. Op zijn sociale media wil hij "informatieve en herkenbare content" delen over ADHD, maar is dit wel zonder risico’s? Het aantal jongeren dat zichzelf met ADHD diagnosticeert door content op sociale media groeit namelijk hard. "Ik denk dat daar twee kanten aan zitten", aldus Justin.

In bovenstaande video vertelt Justin meer over zijn content over ADHD, en in onze podcast kun je zijn hele verhaal beluisteren.

Zijn account bestaat pas een paar maanden, maar de content van Justin over ADHD is erg populair. Zijn eerste video is inmiddels meer dan twee miljoen keer bekeken, en de reacties en tips over omgaan met ADHD stromen binnen. "Daar leer ik zelf ook heel veel van", aldus Justin in de podcast Openhartig van social verslaggever Dylan Kuijpers. "Op deze manier wil ik uiteindelijk zelf expert worden over ADHD zodat ik iedereen kan helpen."

Zelfdiagnoses

Maar hulp en tips op sociale media over ADHD, hoe betrouwbaar is dat eigenlijk? Uit onderzoek van onder meer EenVandaag blijkt namelijk dat 3 op de 10 jongeren zichzelf diagnosticeren met ADHD, autisme of depressie omdat ze zich zouden herkennen in de "kenmerken" daarvan. 4 op de 10 jongeren zien regelmatig video's waarin zulke kenmerken worden opgesomd, maar dat wil niet altijd zeggen dat daar meteen een diagnose aan gelinkt kan worden.

Volgens Justin zitten er twee kanten aan, die van het individu dat zichzelf diagnosticeert en die van de mensen die daadwerkelijk ADHD hebben. "Bepaalde problemen die mensen met ADHD ervaren, kunnen ook voorkomen bij mensen zonder ADHD", aldus Justin. "De tips die gedeeld worden kunnen daardoor ook waardevol zijn voor mensen zonder die diagnose." Volgens Justin kan het wel zo zijn dat mensen met ADHD minder serieus worden genomen als er veel zelfdiagnoses zijn. "Dus als je twijfelt of je ADHD hebt, zou ik je altijd aanraden om je te laten testen."

ADHD moet niet je rem, maar je turbo zijn. Justin Hoogbergen

Het account van Justin heeft zelf helemaal niet het doel om mensen aan een zelfdiagnose te helpen. "Een arts checkt mijn informatieve video's op feitelijke onjuistheden, zodat ik geen onzin verkoop. Daarnaast is het doel vooral om mensen tips te geven om met ADHD om te gaan, zodat we ons vooral kunnen richten op de positieve kanten van ADHD. Het moet uiteindelijk niet je rem, maar je turbo zijn."

