Inzamelingsactie voor doodgeschoten Berry haalt al ruim 20.000 euro op

De inzamelingsactie voor de 51-jarige beveiliger Berry, die in Overasselt werd doodgeschoten, heeft inmiddels ruim 20.000 euro opgeleverd. De steun is zo groot dat het streefbedrag in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw is verhoogd, dit keer naar 22.000 euro.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Berry had geen uitvaartverzekering. Met de donaties kan er toch een afscheid worden geregeld voor zijn familie en vrienden. Organisator Elma Klein noemt de steun "hartverwarmend". "Het laat zien hoe geliefd Berry was."

De actie ging hard. Na één dag was het oorspronkelijke doel van 10.000 euro al bereikt. Daarna werd de grens opgeschoven naar 20.000 euro. Ook dat bedrag is inmiddels binnen.

In de video hierboven praat verslaggever Léon Mastik je bij over wat voor persoon Berry was. Want naast beveiliger was hij ook paardenliefhebber en had hij zijn eigen paard.

Ook steun voor zijn moeder

Geld dat na de uitvaart overblijft, gaat naar de moeder van Berry. Naast zijn baan als beveiliger was hij mantelzorger voor zijn moeder. "We gaan ervoor zorgen dat de moeder van Berry op de juiste plaats terechtkomt en de juiste verzorging krijgt", schrijft Klein. Over de tijd en plaats van de uitvaart worden om veiligheidsredenen geen mededelingen gedaan.

Berry was ingehuurd om het huis van Jan G. te bewaken. Dat pand in Overasselt werd dinsdagochtend onder vuur genomen. De beveiliger is tot nu toe het enige dodelijke slachtoffer van de schietpartij.