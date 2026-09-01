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Schietincident Overasselt: dode en twee agenten gewond

Crime

Vandaag, 06:06

Bij een schietincident in het Gelderse Overasselt is in de nacht van maandag op dinsdag een persoon om het leven gekomen. Twee politieagenten raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt de politie.

De twee agenten kwamen naar de Ewijkseweg vanwege een melding. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt.

Een buurtbewoner hoorde het gebeuren, vertelt hij aan Hart van Nederland:

Buurtbewoner hoort ‘veel schoten’ bij fataal schietincident Overasselt
0:32

Buurtbewoner hoort ‘veel schoten’ bij fataal schietincident Overasselt

Eerder meldde de politie dat veel hulpdiensten ter plaatse waren. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen.

Meerdere aanhoudingen

De politie heeft inmiddels meerdere mensen aangehouden. Op meerdere locaties in Overasselt wordt onderzoek gedaan en worden sporen veiliggesteld.

Wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding voor het schietincident was, is nog niet bekend.

Door ANP
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