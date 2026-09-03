Al duizenden euro's opgehaald voor afscheid vermoorde beveiliger Berry (51)

Voor de uitvaart van Berry Leenders, de beveiliger die in Overasselt om het leven kwam bij een schietpartij op zijn werk, is inmiddels ruim 17.000 euro ingezameld. Goede vriendin Elma begon de actie nadat bleek dat er geen verzekering was voor zijn uitvaart. "Dit had ik niet verwacht. Het is veel hoger dan gedacht", vertelt ze aan Hart van Nederland.

Elma kent Berry al jaren en omschrijft hem als "goudeerlijk, heel lief en behulpzaam". "Hij is de beste die je kan treffen." Met het geld wil ze ervoor zorgen dat Berry in het bijzijn van familie en vrienden een mooi afscheid krijgt.

Grote zorgen om moeder van Berry

Ook maakt Elma zich grote zorgen om de moeder van Berry. Hij was haar mantelzorger en volgens Elma was zijn moeder "zijn alles". "Als hij geweten had dat het zo zou aflopen, was hij daar niet geweest. Hij had haar zo niet achter willen laten. Zij is er kapot van."

De moeder kreeg volgens Elma via familie te horen dat haar zoon mogelijk het slachtoffer was. Ze kreeg Berry niet te pakken en belde de politie, maar kreeg op dat moment nog geen duidelijkheid. Wat na de uitvaart overblijft van het ingezamelde bedrag, gaat volgens Elma naar Berry's moeder.