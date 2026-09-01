Overasselt opgeschrikt door extreem geweld: dit weten we nu

Bij een schietpartij in de Gelderse plaats Overasselt is dinsdagochtend iemand om het leven gekomen. Twee politieagenten raakten gewond. Op beelden van De Telegraaf is te zien hoe een grote groep gewapende mensen naar een auto toeloopt en het vuur opent, waarna ze rechtsomkeert maken. Mogelijk gaat het om een geëscaleerd drugsconflict gelieerd aan Bolle Jos.

Rond 04.00 uur dinsdagochtend kwamen bij de politie meldingen binnen van een verdachte situatie aan de Ewijkseweg. Twee agenten gingen daarop ter plaatse. Daarbij zijn schoten gelost. Een persoon is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden. De politie meldt dat het slachtoffer een 41-jarige man uit Zwolle is. Over de rol van de man zegt de politie niets.

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Volgens de regionale krant De Gelderlander is de persoon die bij het schietincident is omgekomen de beveiliger van het huis. Dat melden bronnen aan de krant. De twee agenten raakten gewond. Zij zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de laatste update van de politie verkeren zij buiten levensgevaar.

Buurtbewoners hoorden dinsdagochtend vroeg meerdere knallen. Tegen Hart van Nederland vertellen zij dat er bij de betreffende boerderij al vaker incidenten zijn geweest. De politie bevestigt dat.

De woning aan de Ewijkseweg was vorig jaar ook al doelwit van zwaar geweld. Eind juli 2025 werden er zeker 25 kogels op afgevuurd. Een 21-jarige man uit Amsterdam bekende later dat hij met een kalasjnikov had geschoten. De politie neemt die eerdere beschieting "vanzelfsprekend mee in het huidige onderzoek".

Mogelijke link met criminele organisatie Bolle Jos

Volgens de krant is mogelijk sprake van een geëscaleerd drugsconflict met een link naar de criminele organisatie van Jos Leijdekkers, beter bekend als 'Bolle Jos'. De krant heeft beelden in handen waarop te zien is hoe een groep van meer dan twintig zwaarbewapende mannen de boerderij bestormt en een beveiliger zou doodschieten.

De beelden zijn schokkend:

0:27 Beelden Telegraaf: grote groep mannen met wapens in Overasselt

De politie zou volgens De Telegraaf rekening houden met een wraakactie vanuit het criminele milieu tegen een bewoner van de boerderij. Die zou in het verleden zaken hebben gedaan met de organisatie van Leijdekkers rond de import van cocaïne.

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Schoten rond maisveld, politie verricht meerdere arrestaties

De daders zouden zich na het schietincident hebben schuilgehouden in een maisveld. Op beelden is te zien hoe rondom het veld schoten worden gelost en een rookpluim opstijgt. Volgens de politie gaat het daarbij om waarschuwingsschoten. Inmiddels heeft de politie meerdere arrestaties verricht. Om hoeveel aanhoudingen het precies gaat, kan de politie nog niet zeggen.

Op deze beelden zijn schoten te horen en is rook te zien:

0:51 Arrestatieteam lost waarschuwingsschoten in Overasselt

Ondertussen zijn buiten een gebouw van ROC Nijmegen, naast het treinstation, drie jongemannen aangehouden. Dat bevestigt een woordvoerster van de onderwijsinstelling na berichtgeving van De Gelderlander. "Ze vroegen in het Frans de weg naar het station. De receptioniste heeft uitgelegd waar ze moesten zijn. Ze had niet het gevoel dat er iets mis was", aldus de woordvoerster.

Buiten werd het drietal een moment later aangehouden door de politie. Het is nog onbekend of ook deze aanhoudingen verband houden met de geweldsuitbarsting. Een woordvoerder van de politie had nog geen verdere informatie over de arrestaties. Meerdere studenten hebben de aanhoudingen gezien. "Het ging heel snel", vertelt de ROC-woordvoerster. "Ik was zelf ook in het gebouw, maar toen ik beneden kwam, waren ze al weg."

Burgemeester: 'Ben diep geschokt'

Burgemeester Joerie Minses van de gemeente Heumen, waar Overasselt onder valt, heeft "met afschuw kennisgenomen van het excessieve geweld in Overasselt". "Allereerst gaan mijn gedachten uit naar het slachtoffer en de politieagenten die gewond zijn geraakt", aldus Minses. "Ik leef ook nadrukkelijk mee met de omwonenden die vannacht zijn opgeschrikt door dit nachtelijke geweld. Ik ben diep geschokt. Wat er vannacht gebeurd is in Overasselt is volstrekt onacceptabel en gaat alle perken te buiten."

Minses staat in nauw contact met politie en justitie en beraadt zich op maatregelen om de openbare orde te herstellen en te waarborgen. "Mijn zorg gaat vooral uit naar de omwonenden. Het kan niet zo zijn dat ze in hun directe woonomgeving onacceptabel gevaar lopen. Een omgeving waar ze zich veilig moeten kunnen voelen. Ik zal alles doen wat binnen mijn vermogen ligt om de openbare orde te herstellen."

Ook minister van Justitie en Veiligheid David van Weel reageert op X. "Wat een afschuwelijk geweld in Overasselt. Er is een dode te betreuren. Daarnaast leef ik mee met de gewonde agenten en de omwonenden die dit hebben meegemaakt. Dit geweld tolereren we niet."

Basisschool dicht

Overasselt werd enige tijd afgesloten en ook de enige basisschool in Overasselt is dicht. "De leerkrachten zijn aanwezig, maar de school is inderdaad op slot", laten zij in een reactie weten.

De politie is momenteel met verschillende teams aanwezig in Overasselt. Ook zijn er specialistische teams om onderzoek te doen en een zo compleet mogelijk beeld van de situatie te krijgen. Zo is er een opsporingsteam, wordt er buurtonderzoek en forensisch onderzoek gedaan om sporen veilig te stellen. Ook is de politie aanwezig in de lucht.