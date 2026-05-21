Bijna raak: arrestatie van Bolle Jos mislukt na geheime operatie

Vandaag, 09:24

Bolle Jos geldt als een van de meest gezochte criminelen van dit moment en wordt internationaal opgespoord. Nederland leek hem onlangs bijna in de boeien te slaan, maar de geheime operatie liep uiteindelijk anders af. Misdaadjournalist John van den Heuvel vertelt in De 538 Ochtendshow hoe dichtbij de arrestatie kwam.

Maandenlang hielden Nederlandse special forces Bolle Jos voor de kust van Sierra Leone in de gaten. Het plan was om de crimineel te arresteren tijdens een overtocht per boot van Sierra Leone naar Liberia.

De actie ging uiteindelijk niet door. "Door overziende externe omstandigheden, wat dat precies is zou nog wel duidelijk worden, heeft men uiteindelijk na paar weken op een soort van undercoverschip voor de kust te hebben gelegen, de actie afgeblazen", aldus de misdaadjournalist.

Benieuwd hoe de special forces zich op deze actie hadden voorbereid? Bekijk dan de video van De 538 Ochtendshow, waarin misdaadjournalist John van den Heuvel uitlegt hoe de operatie in zijn werk ging.

