Gewonde agenten fatale schietpartij Overasselt buiten levensgevaar

De twee politieagenten die in de nacht van maandag op dinsdag gewond raakten bij het fatale schietincident in Overasselt, zijn buiten levensgevaar. Dat laat de politie dinsdagochtend weten. Eerder was nog niets bekendgemaakt over de ernst van hun verwondingen.

De agenten kwamen in de nacht naar de Ewijkseweg vanwege een melding. Bij het schietincident kwam een persoon om het leven. De twee agenten raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht.

Grote impact

"De collega's die vannacht gewond zijn geraakt verkeren gelukkig buiten levensgevaar", meldt de politie. Volgens de politie is er ook aandacht voor de impact die het incident heeft op politiemensen, andere hulpverleners, getuigen en inwoners van Overasselt.

Het arrestatieteam loste dinsdagochtend waarschuwingsschoten en er werd een groot aantal aanhoudingen verricht. Op meerdere locaties doet de politie onderzoek en worden sporen veiliggesteld.

Op deze beelden zijn schoten te horen en is rook te zien:

0:51 Arrestatieteam lost waarschuwingsschoten in Overasselt

Mogelijke link met 'Bolle Jos'

Volgens De Telegraaf is mogelijk sprake van een geëscaleerd drugsconflict met een link naar de criminele organisatie van Jos Leijdekkers, beter bekend als 'Bolle Jos'. De krant heeft beelden in handen waarop te zien is hoe een groep van meer dan twintig zwaarbewapende mannen de boerderij bestormt en een beveiliger zou doodschieten. In de boerderij werd volgens de krant eerder een drugslab aangetroffen.

De politie zou volgens de krant rekening houden met een wraakactie vanuit het criminele milieu tegen een bewoner van de boerderij. Die zou in het verleden zaken hebben gedaan met de organisatie van Leijdekkers rond de import van cocaïne.

Buurtbewoners vertellen aan Hart van Nederland dat het bij de woning al vaker raak is geweest. Zo zou er vorig jaar ook een schietpartij zijn geweest.