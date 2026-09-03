Huis Overasselt moet een jaar dicht, gebiedsverbod voor bewoner

Het huis aan de Ewijkseweg in Overasselt waar deze week een dodelijke schietpartij plaatsvond, moet een jaar dicht. De bewoner krijgt daarnaast een gebiedsverbod van twee weken. Donderdagochtend is het politieonderzoek bij de woning nog altijd in volle gang en wordt het huis bewaakt door zwaarbewapende agenten.

De directe omgeving van de woning is nog steeds afgezet. Zolang het onderzoek duurt, blijft het huis zwaar bewaakt. Hoelang het onderzoek ter plaatse nog gaat duren, kan de politie niet zeggen.

In bovenstaande video vertelt Hart van Nederland-verslaggever Ilse van Wingerden de laatste stand van zaken.

Bewoner krijgt gebiedsverbod

Burgemeester Joerie Minses heeft besloten dat het pand een jaar dicht moet. Daarnaast krijgt de bewoner een gebiedsverbod van twee weken. De gemeente gaat ook camera's plaatsen om het terrein in de gaten te houden. Dat gebeurt zodra de politie klaar is met het onderzoek en het gebied heeft vrijgegeven.

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Het is de vierde keer dat de woning aan de Ewijkseweg in de Gelderse plaats wordt gesloten. In 2020 besloot de toenmalige burgemeester de woning voor een jaar op slot te doen, nadat bij een brand een drugslab werd ontdekt. Ook in 2024 en in 2025 ging de woning al enkele weken dicht. In 2024 gebeurde dat nadat er voor het huis mensen met wapens waren betrapt en vorig jaar werden er eind juli zeker 25 kogels op de woning afgevuurd.

35 verdachten opgepakt

Bij de woning vond in de nacht van maandag op dinsdag een schietpartij plaats waarbij een beveiliger om het leven kwam. Ook raakten twee agenten gewond. Na het geweld volgde een grote politieactie waarbij tot nu toe 35 verdachten zijn opgepakt.

Voor de doodgeschoten beveiliger Berry Leenders is inmiddels meer dan 13.000 euro opgehaald via een online inzamelingsactie. Het geld wordt gebruikt voor zijn uitvaart.

In onderstaande video vertelt manege-eigenaar Rob Bongers wat voor iemand Berry was: