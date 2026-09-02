Inzamelingsactie voor uitvaart gedode beveiliger Berry (51) in Overasselt

Voor de uitvaart van Berry Leenders, de beveiliger die dinsdag om het leven kwam bij de schietpartij in Overasselt, is een inzamelingsactie gestart. Er is inmiddels ruim 4000 euro ingezameld.

De 51-jarige man uit Wijchen kwam dinsdagochtend om het leven bij het extreme geweld aan de Ewijkseweg in Overasselt. Op camerabeelden in de video bovenaan is te zien hoe een grote groep zwaarbewapende mensen naar de woning loopt en het vuur opent.

Ook twee agenten werden beschoten en raakten zwaargewond. Beide agenten zijn inmiddels buiten levensgevaar.

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Inzamelingsactie voor uitvaart Berry Leenders

Berry kwam al ruim 20 jaar over de vloer bij eigenaar Rob Bongers van manege St. Frans. De verslagenheid op de manege is groot, vertelt Rob tegen Hart van Nederland. Berry had bij de manege een eigen paard, Sir Lewis. "Sindsdien kwam hij elke dag even langs", aldus Rob.

Elma, een bekende van de manege, begon de inzamelingsactie om Berry samen met familie en vrienden een mooi afscheid te kunnen geven. "Hij was helaas niet verzekerd voor zijn uitvaart en ik zou het fijn vinden om hem in bijzijn van familie en vrienden een mooi afscheid te geven", schrijft ze bij de crowdfunding.

34 aanhoudingen

Na de schietpartij zijn 34 verdachten aangehouden. Zij worden verdacht van onder meer betrokkenheid bij moord en doodslag, poging tot moord en doodslag en het voorbereiden van een ontvoering.