Overasselt pakt draad weer op na schietpartij, huis nog beveiligd

Kinderen gaan weer naar school, de supermarkt is open en de bus rijdt. Een dag na het dodelijke geweld in Overasselt lijkt het gewone leven woensdag weer op gang te komen. Alleen rond de woning aan de Ewijkseweg is het beeld nog heel anders: daar houden zwaarbewapende agenten de wacht en gaat het politieonderzoek verder.

De oproep om binnen te blijven is inmiddels ingetrokken. Volgens de politie is er geen kans meer dat er nog betrokkenen rondlopen. Afgelopen nacht was er nog extra toezicht in het gebied. Rond 08.30 uur vertrokken enkele busjes van de Mobiele Eenheid.

Politie zoekt naar bewijs

De Ewijkseweg is afgesloten tussen de padel en tennisvereniging en de kruising met de Schoonenburgseweg. Bij de afzettingen staan agenten met zware wapens en bij het huis zelf staan zeker drie politieauto's.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Nu het licht is, gaat het onderzoek verder. Agenten zoeken onder meer naar mogelijke bewijsstukken en proberen duidelijk te krijgen wat er precies is gebeurd. Dinsdag werden al veel vuurwapens gevonden.

34 mensen opgepakt

De grote politie-inzet volgde op het geweld in de nacht van maandag op dinsdag. Een groep gewapende mannen liep door Overasselt. Bij de woning aan de Ewijkseweg werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten en raakten twee agenten zwaargewond.

Daarna werd in de omgeving op grote schaal gezocht naar betrokkenen. In totaal zijn 34 mensen opgepakt, onder meer in een maisveld en op snelwegen.