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Politie vraagt inwoners Overasselt binnen te blijven vanwege mogelijk gevaar

Crime

Vandaag, 16:17

De politie roept inwoners van het Gelderse Overasselt op binnen te blijven en niet naar het gebied te komen als dat niet nodig is. Er is nog steeds sprake van "mogelijk gevaar" in de omgeving. De politie is bezig met groot onderzoek naar aanleiding van de schietpartij in de nacht van maandag op dinsdag. Bij de schietpartij kwam een persoon om het leven en raakten twee agenten gewond.

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De politie is in de omgeving van Nederasselt en Overasselt en het gebied tussen de twee Gelderse plaatsen in nog steeds bezig met groot onderzoek. "Zie je verdachte personen of voorwerpen, bel direct 112", luidt de boodschap van de politie. "Spreek deze personen niet aan of pak deze voorwerpen niet op."

Rond 04.00 uur dinsdagochtend kwamen bij de politie meldingen binnen van een verdachte situatie aan de Ewijkseweg. Twee agenten gingen daarop ter plaatse. Daarbij zijn schoten gelost. Een persoon is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden. De politie meldt dat het slachtoffer een 41-jarige man uit Zwolle is. Over de rol van de man zegt de politie niets. Twee politieagenten raakten gewond, zij zijn inmiddels buiten levensgevaar.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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