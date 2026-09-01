'Paard loopt schotwond op bij schietpartij Overasselt'

Een inwoner van Overasselt heeft dinsdag ontdekt dat haar paard gewond is geraakt bij het schietincident in Overasselt. Dat meldt Omroep Gelderland. Haar paard stond in de nacht van maandag op dinsdag in de wei en liep een schotwond op in het been.

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"Vanochtend hebben we het paard binnen gehaald. Door de schrik hadden we toen niet gelijk door dat ze gewond was. We wilden gewoon zo snel mogelijk naar binnen", vertelt de inwoner aan de lokale omroep. Later ziet ze dat het paard moeilijk loopt en ontdekt ze de schotwond. "Het is best heftig om dat aan te treffen." Donderdag komt er een dierenarts langs om te kijken of de kogel nog in het been zit.

Volgens de inwoner liep ook een ander paard in de buurt van Overasselt een schotwond op. "Ik ben niet bang aangelegd, maar het is niet fijn om te weten dat er in de buurt geschoten wordt."

Fatale schietpartij

Rond 04.00 uur kreeg de politie meldingen van een verdachte situatie aan de Ewijkseweg in Overasselt. Twee agenten gingen naar de locatie. Daar werden schoten gelost. Een 51-jarige man uit Wijchen overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Twee agenten raakten zwaargewond maar zijn inmiddels buiten levensgevaar.

Na de schietpartij zouden daders zich hebben verscholen in een maisveld. Op beelden uit de omgeving zijn schoten te horen en is een rookpluim te zien. Volgens de politie ging het om waarschuwingsschoten. Uiteindelijk heeft de politie 34 op verschillende locaties aangehouden naar aanleiding van het incident.